Brescia, Hubner: «Balotelli? I compagni non sono abbastanza bravi»

Le dichiarazioni di Dario Hubner sui gol realizzati Mario Balotelli e sulle colpe dei giocatori del Brescia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dario Hubner ha parlato di Mario Balotelli e dei limiti mostrati dal punto di vista realizzativo con la maglia del Brescia.

«Balotelli? Non si possono pretendere 25 gol da lui. Avrà le sue colpe, ma anche i compagni non sono bravi a mandarlo in gol. Anche Higuain: al Napoli segnava, alla Juve anche, ma al Milan no. Non era colpa di Higuain, la colpa è dei milanisti».