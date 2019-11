Brescia, Hubner consiglia Balotelli: le parole dell’ex attaccante

Brescia, il consiglio di Hubner per Balotelli: «Per Mario è l’anno più importante della sua carriera. È stato anche sfortunato»

Lo storico attaccante del Brescia, Dario Hubner, è intervenuto ai microfoni di NSL Radio e ha parlato del momento non positivo di Mario Balotelli. Ecco le dichiarazioni:

«Per Mario questo è l’anno più importante della sua carriera. Lui purtroppo è arrivato in un momento in cui il Brescia stava andando bene, doveva scontare la squalifica. Quando è rientrato, invece, il Brescia ha iniziato a perdere alcuni meccanismi. Credo sia anche un po’ sfortunato».