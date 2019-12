Brescia, Joronen para il rigore a Petagna e gli vale un record: ecco quale

Brescia, Joronen para il rigore a Petagna e interrompe un tabù. Dal 2005 un portiere della Rondinelle non negava un gol dal dischetto

Il Brescia ha strappato, nell’ultima uscita di Serie A, tre punti fondamentali in chiave salvezza. Merito del rientro in panchina di Eugenio Corini ma anche del portiere Joronen, che ha parato un rigore a Petagna.

Neutralizzare il tiro dal dischetto, per l’estremo difensore, è valso un record. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, era dalla stagione 2004-05 che un portiere del Brescia non parava un rigore in A. Si tratta di Luca Castellazzi che negò la gioia a Vincenzo Montella.