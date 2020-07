Diego Lopez ha commentato la vittoria conquistata contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del tecnico del Brescia

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha esultato in conferenza stampa per la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona.

«Serviva dare una risposta sul campo e credo che oggi sia arrivata. È importante sottolineare come i ragazzi, hanno lavorato bene e sono in forma. Credono nel far bene e nel fare la prestazione. L’ultima sconfitta con l’Inter per 6-0 ci ha fatto molto male».