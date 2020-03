Brescia, Materazzi attacca Cellino: «Gente così fa male al calcio, vergognati»

Brescia, Materazzi attacca Cellino dopo la convocazione degli staff tecnici oggi al centro di Torbole: «Gente così fa male al calcio»

«Gente così fa solo del male …. non solo al CALCIO !!! Vergognati ….»: un messaggio chiaro e diretto, che non lascia spazio a troppe interpretazioni. Questo il post di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla scelta di Massimo Cellino.

Il presidente del Brescia, infatti, ha convocato alcuni membri dello staff a Torbole, nonostante i divieti da parte della regione Lombardia e del Governo. Una scelta che farà discutere e che ha già creato diverse polemiche sui social.