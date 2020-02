Brescia Napoli: con Demme marcato, Fabian Ruiz si abbassa

Quando Demme è marcato, il Napoli ha bisogno degli abbassamenti di Fabian Ruiz. Si è visto anche a Brescia

Demme, nuovo acquisto del Napoli, è un giocatore che spicca soprattutto per l’intensità senza palla. Non ha qualità sopra la media in fase di possesso, neanche negli smarcamenti. Ciò lo si è visto a volte in Brescia-Napoli: la squadra ha faticato a trovare l’ex Lipsia, costantemente marcato.

In queste situazioni, era quindi la mezzala (Fabian Ruiz) che si abbassava per dare una soluzione di passaggio. Si vede nella slide sopra. Quando non si riesce a servire Demme, è necessario che qualcun altro supporti il palleggio.