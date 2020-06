Brescia, Romulo: «Balotelli? Immagine diversa da quella dei media»

L’opinione di Romulo, centrocampista del Brescia, sul compagno di squadra Mario Balotelli: le parole del brasiliano

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Foot Mercato, Romulo ha parlato anche di Mario Balotelli e della sua etichetta di bad boy.

«Balotelli tecnicamente è speciale, spettacolare. Ha fatto delle gare importanti in stagione ma è stata difficile per tutti. Ci ha aiutato come poteva. Ha un buon cuore, un’immagine diversa da quella mediatica. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene».