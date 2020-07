Stefano Sabelli ha parlato della lotta per la permanenza in Serie A: le dichiarazioni del terzino del Brescia

Stefano Sabelli, terzino del Brescia, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sulla lotta per la salvezza in Serie A.

«Se analizzi la partita con la Roma le prima due palle gol erano le nostre, la resa non c’è finché la matematica non ci condanna. Scendiamo in campo e diamo sempre il massimo da professionisti».