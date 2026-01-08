Fiorentina News
Brescianini Fiorentina, fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta: i dettagli dell’affare, spunta una clausola!
Brescianini Fiorentina, fumata bianca per il trasferimento dall’Atalanta: i dettagli dell’affare per il centrocampista svelati da Romano
Marco Brescianini è pronto a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club toscano ha definito l’intesa con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista classe 2000. L’operazione si basa su un prestito iniziale con un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo di acquisto automatico qualora la formazione Viola dovesse centrare l’obiettivo della permanenza in Serie A al termine della stagione corrente.
🚨🟣 Fiorentina agree deal to sign Marco Brescianini from Atalanta on initial loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
There’s buy option clause included to become mandatory if Fiorentina stay in Serie A. pic.twitter.com/Zvy0W59WQx
BRESCIANINI FIORENTINA – «La Fiorentina ha raggiunto un accordo per l’acquisto di Marco Brescianini dall’Atalanta in prestito iniziale. È inclusa una clausola di riscatto che diventerà obbligatoria se la Fiorentina rimarrà in Serie A».
