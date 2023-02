Brighton, De Zerbi: «Contento che sia rimasto Caicedo, credo molto in lui»

Le parole di De Zerbi su Caicedo: «Non so se si trasferirà la prossima estate, ma vorrei continuare ad allenarlo, perchè credo molto in lui»

Dopo l’ennesima vittoria del Brighton di De Zerbi – 1-0 contro il Bournemouth, gol di Mitoma – il tecnico italiano ha parlato della situazione di mercato di Caicedo. Di seguito le sue parole.

«Sono contento che Caicedo sia rimasto con noi, in società lo amano tutti. Non so se si trasferirà la prossima estate, ma voglio essere l’unico responsabile su di lui perché credo in Moises»