Brozovic, maxi multa in arrivo e il futuro è incerto: l’Inter ascolterà le offerte

Secondo La Gazzetta dello Sport è in bilico il futuro di Marcelo Brozovic: l’Inter ascolterà le offerte per il croato

Come se non bastassero gli scarsi risultati in campo, l’Inter deve fronteggiare anche qualche rogna extra-campo. Nella serata di venerdì Marcelo Brozovic è stato pizzicato dalle forze dell’ordine con un tasso alcolemico sopra il consentito dopo che con la sua Rolls Royce aveva bruciato un rosso. Patente sospesa e maxi multa da parte dell’Inter in arrivo.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Brozovic era regolarmente ad Appiano e oggi sarà altrettanto regolarmente in campo. La serie di indisponibilità a centrocampo lo rende nel presente ancora più fondamentale di quanto non sia stato in stagione. Per il futuro, però, il discorso è diverso. Pur reduce da un campionato tutto sommato positivo, specie nella prima parte della stagione, il croato non ha completamente convinto società e allenatore. La crescita mostrata nelle ultime due stagioni non è proseguita e sono ritornati alcuni limiti e intemperanze caratteriali, soprattutto nei momenti difficili.

Il Brozo che scalcia il pallone e allarga le braccia alla fine del primo tempo col Verona è una scena già vista in altri momenti difficili. Lui è diventato Epic per i tifosi dopo le incomprensioni dei primi tempi, ha sfruttato via social la posa con la mano sul mento e la seguente invenzione del coccodrillo, ma fatica a diventare leader positivo per il gruppo, anche per l’ormai conclamata repulsione per interviste e conferenze. Dettagli, forse, che però si aggiungono ai ragionamenti su un centrocampo del futuro con giocatori dalle caratteristiche diverse. Tutto ciò fa sì che l’Inter possa ascoltare eventuali offerte per il numero 77.