Bruno Alves e il Porto, amore quasi sbocciato: il capitano del Parma racconta un retroscena di mercato

Bruno Alves è stato tentato dal Porto durante il mercato estivo. Come rivelato ai microfoni di Eleven Sports, tutto è nato da una richiesta fatta da Sergio Conceicao durante una vacanza.

«Qualche tempo fa ho incontrato Sergio Conceicao in vacanza in Sardegna. Ha provato ad avvicinarmi per tornare al Porto, ma la mia volontà è stata quella di restare al Parma», ha concluso il capitano gialloblù.