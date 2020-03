Bruno Fernandes: «Lavorare con Di Natale e Quagliarella fu una fortuna»

Bruno Fernandes ha parlato di quanto imparato al fianco di Di Natale e Quagliarella, quando vestiva la maglia dell’Udinese

Nell’intervista rilasciata a cronachedispogliatoio.it, Bruno Fernandes ha raccontato il suo passato all’Udinese, al fianco di campioni del calibro di Quagliarella e Di Natale.

«Ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio Di Natale che fino ad oggi, assieme a Quagliarella, sono quelli che mi hanno impressionato di più nel calciare in porta. Mi ha aiutato tanto anche nel capire come muovermi in relazione agli avversari. Con lui è diventato tutto più facile. A Udine ho vissuto tre anni complicati sul piano dei risultati anche se il primo anno avevamo una squadra veramente forte. Abbiamo avuto tanti infortuni importanti. Poi l’addio di Guidolin la squadra ha avuto difficoltà nell’adattarsi. Nel suo primo anno ho fatto le mie cose migliori, poi con Stramaccioni e l’arrivo di altri giocatori ho trovato meno spazio».