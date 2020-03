Bruno Fernandes: «Quando Cristiano Ronaldo venne da me…»

Bruno Fernandes racconta il legame che lo lega a Cristiano Ronaldo, idolo d’infanzia e compagno nel Portogallo

Bruno Fernandes ha parlato del rapporto con Cristiano Ronaldo, uno degli idolo d’infanzia e ora compagno di nazionale nel Portogallo. Ecco le dichiarazioni del trequartista del Manchester United.

«Fin dal primo giorno in Nazionale si è sempre comportato benissimo. È un idolo, un esempio da seguire. Il primo giorno in ritiro è venuto da me e mi ha fatto i complimenti per quello che stavo facendo con lo Sporting è stata una cosa che può sembrare piccola, ma che per me è stata importantissima».