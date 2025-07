Bruscolotti consiglia il Napoli: «Osimhen? Io lo terrei, ma lui deve cambiare totalmente approccio»

Le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, sul caso Osimhen e sull’anniversario della presentazione di Maradona

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e volto amatissimo della storia azzurra, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, durante la trasmissione “Salite sulla Giostra”, per ripercorrere emozioni del passato e commentare il presente del club partenopeo. Nella data simbolo del 5 luglio, anniversario della celebre presentazione di Diego Armando Maradona allo stadio San Paolo nel 1984, Bruscolotti ha raccontato il suo punto di vista su quella giornata storica, che visse da lontano, in vacanza, ma che segnò una svolta epocale nel rapporto tra la città e il calcio. Non poteva poi mancare una riflessione sull’attuale momento del Napoli, reduce da una stagione trionfale e già indicato tra le squadre più attrezzate in vista del prossimo campionato. Bruscolotti ha parlato delle ambizioni della società e della solidità economica necessaria per affrontare una stagione ricca di impegni, tra Serie A, Coppe europee e competizioni nazionali. Immancabile, infine, un passaggio su Victor Osimhen, al centro delle cronache per una situazione ancora incerta. Il giudizio dell’ex difensore è chiaro: il talento del nigeriano non si discute, ma serve maggiore gratitudine nei confronti di una città che lo ha reso grande.

LA PRESENTAZIONE DI MARADONA – «5 luglio 1984? Non c’ero perché mi trovavo in vacanza, l’ho vissuto anch’io da lontano; fu l’abbraccio della città per Diego. Lì già si è visto tutto l’amore della gente per lui».

LE AMBIZIONI DEL NUOVO NAPOLI – «Napoli di nuovo favorito? Quando vinci è normale che sei favorito, poi dipende da quella che sarà la campagna acquisti. Ci si sta adoperando per allestire una squadra di livello che possa disputare quattro competizioni. Ci sono tutti i presupposti per un’ottima annata e bisogna avere fiducia in tutti. Il Napoli dispone di liquidità e la società sa come comportarsi».

IL CASO OSIMHEN – «È un grande calciatore, sappiamo di cosa è capace. Speriamo si possa risolvere questa situazione. Lui sa cosa gli ha dato Napoli, cosa gli può e gli potrà dare. Deve cambiare atteggiamento dimostrando più affetto verso una città che lo ha fatto diventare quello che è oggi. Io mi auguro che la cosa si risolva con la sua permanenza: così il Napoli si ritroverebbe con un ‘nuovo’ grande attaccante e lui in una piazza che offre tantissimo».