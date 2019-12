Buffon e il record di presenze: «Sono felice perchè sono alla Juve»

Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha parlato del record delle 647 presenze dopo la vittoria contro la Sampdoria

Ai microfoni di Juventus TV, Gianluigi Buffon ha parlato nel post partita di Sampdoria Juve. Queste le parole del portiere bianconero che ieri ha raggiunto Maldini in vetta ai giocatori con più presenze in Serie A.

647 PRESENZE – «Sono felice più che altro perché abbiamo vinto e quindi sono riuscito ad abbinare una soddisfazione personale a quella di squadra ed è la cosa più importante. Per me sono contento perché me lo sono meritato: l’ho presa anche un po’ larga dovendo fare un campionato di B e uno francese, diciamo me la sono presa comoda. Dà soddisfazione perché ci arrivo quasi a 42 anni, ma ci arrivo bene fisicamente e con la testa. Sono felice perché sono nella Juve ancora e del mio ruolo che, a prescindere dalle partite, mi dà tante gratificazioni e secondo me sono anche delle pillole, dei piccoli segnali di umiltà se uno li vuole cogliere. Mettersi a disposizione degli altri pur essendo stato Buffon, con la tua carriera e tu sia ancora un portiere valido significa che se uno vuole cogliere c’è del bello in tutto questo. Lo faccio con piacere perché con questi compagni ho condiviso gran parte della mia vita e per me son come fratelli. Devo essere lì a metterli nelle condizioni di dare il meglio per la causa».