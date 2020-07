Bundesliga in TV oggi, il programma del 2 luglio: ci si gioca lo spareggio salvezza, il Werder Brema vuole rimanere in Bundes

Il Werder Brema si gioca il tutto per tutto. I biancoverdi si sono salvati all’ultima giornata, conquistando il pass per i playout contro l’Heidenheim. Non sarà una partita semplicissima, anche perché in queste gare può accadere davvero di tutto. Si torna un campo questa sera, con il match che verrà trasmesso su Sky Sport Arena.

Il programma del 2 luglio