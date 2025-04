Il Bayern Monaco ad un passo dalla vittoria della Bundesliga, ma Kane non ci sarà per squalifica! «Non per questo non vincerò il titolo»

Il Bayern Monaco può festeggiare la vittoria della Bundesliga la prossima settimana se batte il Lipisia, ma Kane non ci sarà per squalifica!

Harry Kane dovrà saltare la prossima partita del Bayern Monaco contro il Lipsia a causa di una squalifica e rischia così di assistere dalla tribuna al possibile primo titolo della sua carriera. L’attaccante inglese, che finora non ha mai vinto un trofeo, ha ricevuto un’ammonizione evitabile contro il Mainz per aver rallentato la ripresa del gioco, accumulando così il numero di cartellini gialli che comporta la squalifica automatica. L’attaccante, molto deluso per l’accaduto, ha criticato il regolamento che prevede la squalifica dopo cinque gialli nell’arco di 34 giornate, suggerendo una modifica simile a quella della Premier League, dove le ammonizioni vengono azzerate a metà stagione. Con 24 gol in Bundesliga, il numero 9 del Bayern è comunque vicino a conquistare il titolo di capocannoniere, anche se questa sarà la sua prima squalifica in carriera. Di seguito le sue parole dopo la partita.

«Questa ammonizione riassume un po’ la mia storia… così salto la partita con il Lipsia. Ma non preoccupatevi festeggerò più di tutti. È una regola assurda: cinque ammonizioni in 34 partite e scatta la squalifica. È una partita sfortunata per essere squalificato. Ma oggi abbiamo ottenuto una vittoria importante e sabato prossimo avremo una grande occasione per vincere il titolo. E non è che per questo motivo io non vincerò comunque il titolo».