Bundesliga, Borussia Dortmund-RB Lipsia censurata in Russia

La partita di Bundesliga tra il Dortmund e il Lipsia è stata censurata in Russia in seguito ai messaggi pro-Ucraina comparsi durante la gara

Il canale televisivo russo Match TV ha sospeso la trasmissione in diretta della gara tra Borussia Dortmund e RB Lipsia. La decisione è arrivata dopo che all’interno del Signal Iduna Park erano comparsi numerosi messaggi di vicinanza all’Ucraina e appelli per la pace e la fine della guerra.

Non è la prima volta che la Bundesliga è stata oscurata dall’inizio della guerra in Ucraina: già durante la partita tra Borussia Monchengladbach e Mainz, i media russi avevano interrotto la trasmissione dopo che il messaggio “Stop the War” era comparso sui banner pubblicitari dello stadio.