Bundesliga, lo Stoccarda punta tutto sulla DFB Pokal. Sconfitta interna contro l’Heidenheim ed Europa più lontana

Nell’anticipo della 31a giornata di Bundesliga termina 0-1 Stoccarda Heidenheim di scena alla MHP Arena di Stoccarda.

Non basta una gara dominata alla formazione di casa per portare a casa un bottino di 3 punti che sarebbe stato preziosissimo per la rincorsa alle zone europee in vista delle altre gare ancora da disputare.

Un match folle, che ha visto lo Stoccarda concludere 19 volte, e colpire una traversa all’81 con Woltemade e un palo con Undav di testa al minuto 84′, nelle due occasioni più importanti per vincere un match, portato a casa dall’Heidenheim grazie al mancino preciso di Honsak, subentrato al 79′, che mette all’angolino alla destra di Nubel il pallone dello 0-1 all’89’.

Con questo successo prova ad emergere in zona salvezza la squadra ospite ora a +5 dalla zona retrocessione in piena zona spareggio, ma più tranquilla nei confronti della zona salvezza, momentaneamente a -5.

Per lo Stoccarda 11°, la sconfitta costa il possibile -9 a 3 gare dalla fine dalla zona Conference del Mainz (ospite del Bayern Monaco domani), con le speranze per centrare l’Europa che si riduco al successo in coppa, DFB Pokal, dove il prossimo 24 maggio, lo Stoccarda affronterà il Bielefeld.