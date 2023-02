Buon compleanno a… Matteo Lovato

Il compleanno di Matteo Lovato, difensore della Salernitana ed ex Hellas Verona, Atalanta e Cagliari. I dettagli

Oggi Matteo Lovato compie 23 anni. Tralasciamo qualsiasi riflessione se sia un bene o un male compiere gli anni nel giorno di San Valentino. Concentriamoci, invece, su un ragazzo che alla sua età ha già maturato quasi 100 presenze in Serie A; e che ha vestito l’azzurro dell’Under 21 partecipando all’Europeo nel 2021, per lui coloratosi di rosso, il colore del cartellino rimediato contro il Portogallo. Poniamoci una domanda semplice, senza pretendere che se la faccia lui: è possibile ricevere spesso complimenti e contemporaneamente vivere il paradosso che i club dove giochi finiscano per lasciarti andare prima o poi. Questione di plusvalenze da fare? Chi è riuscito a fare affari con lui?

La sua storia di trasferimenti è piena di passaggi: dal Padova al Genoa e viceversa; dal Padova al Verona per 2,2 milioni. Dal Verona all’Atalanta per 8, a dimostrazione che il ragazzo stava crescendo bene in tutti i sensi, da quello tecnico a quello tradotto in voce contabile. Dall’Atalanta prestito a Cagliari, ritorno a Bergamo e cessione definitiva alla Salernitana per una cifra di un milione inferiore a quella sborsata per prenderlo. Finisce qui la girandola delle cessioni? Oppure anche la Campania granata è solo una tappa di un percorso che gli ha impedito di sostare per due stagioni piene nello stesso club? Non è un record, certo, ma se continua così rischia di diventarlo e di fare la fortuna degli agenti immobiliari che ad ogni stagione gli devono trovare una nuova sistemazione in un’altra città.

Ma qual è la storia più precisamente tecnica di questo centrale, spesso lodato per la sua velocità nei recuperi e invece messo in discussione per qualche distrazione di troppo (e quale giovane non ne soffre, del resto)?

Ricapitoliamo presenze ed attestati di merito dei vari passaggi. A Verona arriva a gennaio del 2020 e riesce giusto a ritagliarsi un’apparizione in Coppa Italia. Ivan Juric lo studia, gli insegna un po’ di cose e la stagione dopo Matteo gioca 24 partite. Ruba l’occhio all’Allianz Stadium, quando il Verona va a strappare un punto e lui viene impiegato al centro della difesa a tre. A San Siro, altro pareggio gialloblu e addirittura la promozione di un certo Paolo Maldini. Che non solo spende parole importanti, ma butta ai cronisti l’idea che Lovato possa diventare un obiettivo di mercato e non solo del Milan, insinuando che la concorrenza è piuttosto nutrita: «Un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante. Come tutti i giovani bravi, sono attenzionati da noi, ma non solo da noi purtroppo». Parla di lui anche Roberto Mancini: il ct è indubbiamente l’uomo che in Italia è più attento ai giovani. La convocazione per uno stage azzurro arriverà solo nel dicembre 2022, ma già due anni prima lo accosta a Scamacca come uno dei prospetti più interessanti.

L’estate dopo è a Bergamo. Con Gasperini resta solo 6 mesi, gioca una grande partita in Sampdoria-Atalanta, ma con l’arrivo della sessione invernale finisce a Cagliari in prestito. Come dire: facci vedere in una squadra che lotta per non retrocedere se ti meriti una successiva maglia della Dea. In Sardegna si conferma una regola che lo caratterizza: parte bene, poi si perde. La sua migliore prestazione è l’orgogliosa prova proprio contro l’Atalanta, poi non si ripete più.

La stagione in corso alla Salernitana non sembra all’altezza delle aspettative. Con due macchie pesanti da cancellare: quando finisce per non capire niente al cospetto di Leao e come non si fa proprio rimpiangere nel naufragio della Salernitana con l’Atalanta.

«Lovato deve migliorare sulla convinzione dei propri mezzi», ha detto Nicola a inizio 2023. Magari sarà proprio su questo che si giocherà il suo futuro.