Burdisso saluta il Torino: «Un anno bellissimo insieme a voi» – FOTO

L’addio ai granata di Nicolas Burdisso. Il difensore lascia il Torino dopo un anno insieme, non è scattata l’opzione di rinnovo

Nicolas Burdisso lascia il Torino e saluta attraverso Instagram i sostenitori granata. Non è ancora chiaro se quella contro il Genoa è stata la sua ultima partita in assoluto della carriera o solamente l’ultima con la maglia granata. E’ certo, tuttavia, che il difensore argentino ex Roma e Inter lascerà il Torino ufficialmente tra poche settimane quando sopraggiungeranno i termini di scadenza del contratto. Tuttavia la stagione agonistica è finita e di fatto, con le vacanze di mezzo, Burdisso è già un ex calciatore del Toro.

La società granata lo aveva acquistato la scorsa estate, durante gli ultimi giorni la sessione di calciomercato, con un contratto annuale che prevedeva l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione calcistica. L’opzione non è scattata e così Burdisso andrà a scadenza. Per il momento il centrale argentino saluta così i tifosi del Torino su Instagram: «Un anno bellissimo insieme a voi. Onorato di vestire questa maglia, delle 25 partite giocate e di tutto l’affetto che mi avete dimostrato».