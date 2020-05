Burioni: «Serie A, facciamo di tutto per ripartire. Scudetto? Tifo Lazio»

Il virologo Roberto Burioni ha espresso le proprie considerazioni sull’eventuale ripartenza della Serie A

Il virologo Roberto Burioni ha fatto il punto sul campionato di Serie A: «Dobbiamo fare di tutto per ripartire, ma dobbiamo essere bravi ad accorgerci subito che qualcosa non va, nel calcio e in generale. Non possiamo farci prendere un’altra volta in contropiede».

«Lotta Scudetto? Io tifo Lazio, purtroppo siamo lì in cima una volta ogni vent’anni. Ho fatto voto di non parlare di calcio, ovviamente se si riprenderà spero che vinca la Lazio», ha concluso Burioni durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa su Rai 2.