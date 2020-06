Cacciatore lascia il Cagliari, l’agente: «Non gioca gratis»

Donato Di Campli, agente di Fabrizio Cacciatore, annuncia l’addio anticipato del difensore al Cagliari: le sue parole

Fabrizio Cacciatore lascerà il Cagliari a partire dal primo luglio, a causa del mancato accordo con il Cagliari per il rinnovo contrattuale fino al termine della stagione. Queste le dichiarazioni dell’agente del difensore, Donato Di Campli, ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

«Fabrizio non è un mercenario, ma non si gioca gratis… Avendo rinunciato già ad un mese, essendo in scadenza, non abbiamo chiesto cifre folli ma proporzionate ai mesi di lavoro. Perché devo giocare gratis essendo in scadenza? Fabrizio è un bel giocatore e siamo già al lavoro sul mercato».