Fiorentina, Caceres: «Chiesa un professionista, deve fare bene stasera»

Martin Caceres, difensore della Fiorentina, ha parlato della gara contro la Sampdoria e della situazione di Chiesa

LA GARA – «La rabbia è passata. Abbiamo fatto una bella partita contro l’Inter. Oggi affrontiamo una grande squadra che ha fatto zero punti ma ha dimostrato di meritare qualcosa in più».

CHIESA – «È un grande giocatore e professionista. Tutti vogliamo fare il salto in una grande squadra, ma lui è consapevole che deve fare bene in campo questa sera per noi e per i compagni».