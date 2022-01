Cagliari, accordo possibile con la Juve per Nandez: cifre e dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari: i rossoblù potrebbero raggiungere l’intesa con la Juve per Nandez

L’intesa tra Juventus e Cagliari per il trasferimento di Nahitan Nandez in bianconero è possibile. La trattativa però – come ricorda stamattina il Corriere dello Sport – è ancora in stand-by e l’attesa obbligata complica tutto.

L’accordo tra le due compagini potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che possa portare nelle casse della società rossoblù tra i 15 e i 17 milioni complessivamente.

