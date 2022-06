Cagliari, altra pretendente per Joao Pedro: ci pensa anche la Salernitana

Calciomercato Cagliari: anche la Salernitana starebbe pensando a Joao Pedro per rinforzare l’attacco

Il futuro di Joao Pedro al Cagliari è ormai segnato. Il numero 10 italo brasiliano si allontana giorno dopo giorno dalla Sardegna. La situazione è questa e la squadra sarda vedrà partire il proprio capitano e numero 10 in questa sessione estiva di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sul giocatore ci sono gli interessamenti della Salernitana. Il nuovo direttore sportivo del club di Salerno Morgan De Sanctis resta alla finestra in attesa di capire le evoluzioni della trattativa fra Joao Pedro e il Torino (club in vantaggio nella corsa al centravanti).

