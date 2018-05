Cagliari-Atalanta, scelta grafica ok: da Cag-Ata a Ca-Ata – FOTO

Cagliari-Atalanta, le grafiche di Sky e Premium Sport imparano la lezione dopo l’ironia degli anni scorsi sui social network con un piccolo stratagemma

Lezione imparata. Dopo diversi anni di imbarazzo le grafiche televisive sono riuscite a dribblare le insidie nascoste nei match tra Cagliari-Atalanta. Le abbreviazioni fin qui utilizzate canonicamente per le sfide di ambedue le squadre del campionato di Serie A sono Cag per la formazione sarda e Ata per quella bergamasca. Quando vengono utilizzate queste abbreviazioni per la sfida con il fattore campo ai rossoblù si crea un infelice Cag-Ata che molto spesso è stato oggetto di scherno sui social network.

Questa volta, no. Sia Sky Sport che Premium Sport, vale a dire le principali detentrici dei diritti televisivi calcistici in Italia, hanno scelto curiosamente di rimediare con un piccolo stratagemma. Chissà, forse per evitare per l’ennesimo anno facili battute sulle abbreviazioni di Cagliari-Atalanta. Questa volta, nelle grafiche delle due squadre che appaiono in alto a sinistra sul teleschermo, l’abbreviazione scelta per il Cagliari è di sole due lettere, ‘Ca’, mentre quella per l’Atalanta è la classica ‘Ata’. Evitando, almeno per quest’anno, le facili illazioni del popolo del web sulla partita odierna che si presenta ogni qual volta si gioca questa sfida.