Cagliari Bari, Ceppitelli: «Due piazze a cui sono legatissimo. Rossoblù squadra più forte della B»

Luca Ceppitelli, difensore attualmente svincolato, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista del match tra le sue due ex squadra Cagliari e Bari.

TIFARE – «Faccio fatica a sceglierne una, anche se un risultato in mente ce l’ho, ma non lo dico. Punto tutto sullo spettacolo che vincerà».

CURIOSITA’ – «Sono due piazze alle quali sono legatissimo e quindi vivrò con grande curiosità la partita. Sono convinto che entrambe faranno un bel campionato. Il Cagliari credo sia in assoluto la squadra più forte e giocherà per vincere il torneo. Il Bari ha un gruppo ben strutturato che ha iniziato col piede giusto grazie a un mix tra esperienza e qualche giovane che si sta mettendo in mostra. Sarà una gara combattuta».

SERIE B – «Il livello si è alzato di molto e le dinamiche si svilupperanno nel corso della stagione, ma vedo il Cagliari un gradino più su rispetto alle altre pretendenti alla A».

PROTAGONISTI – «Cheddira è l’uomo in più del Bari, mentre per i rossoblù ho visto Rog in grande crescita pronto a tornare ai livelli che conosciamo».

