Cagliari Bari, Liverani: «Siamo mancati tecnicamente. Sono preoccupato...»

L’allenatore del Cagliari Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bari.

MANCANZE – «Siamo mancati tecnicamente sbagliando molti passaggi e negli ultimi 20 metri non abbiamo trovato la giocata o l’inventiva di qualche giocatore. Non siamo stati bravi ne scaltri negli ultimi metri».

GOL – «Se vediamo queste prime gare, tra possesso e occasioni create e non sfruttate c’è grande differenza. Dobbiamo trovare anche un’alternativa di giocatori per riempire di più l’area avversaria. Gli ultimi 20 metri mi preoccupano, non riempiamo abbastanza l’area. L’organizzazione della squadra deve esserci».

CENTROCAMPO – «E’ un dispiacere perché il Bari non ci ha pressato tanto, alcuni che tecnicamente ci danno qualcosa in più oggi hanno sbagliato troppo, quando sbagli tecnicamente non crei i presupposti per buone occasioni. Nel primo tempo con tre ripartenze abbiamo mandato la palla fuori senza pressione. I giocatori non possono sbagliare quanto oggi».

