Cagliari Brescia, si va verso il sold out

Il Cagliari sfida il Brescia in questo weekend di Serie B e l’Unipol Domus risponde presente: si va verso il tutto esaurito

Il Cagliari di Fabio Liverani continua la sua preparazione in vista del Brescia. La partita contro i lombardi sarà ostica e per nulla semplice, ma l’Unipol Domus ha già dimostrato che sarà presente, anzi presentissima.

Come riportato da L’Unione Sarda, infatti, la prevendita per la sfida di questo sabato procede a gonfie vele. Ieri sera superata la soglia dei 3000 tagliandi, per un totale, compresi i 7019 abbonati, che ha sfondato il muro delle 10.000 presenze. Numeri che lasciano presagire il sold out.

