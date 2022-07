Cagliari, Carboni: «Sono molto felice di essere qua, mi ispiro a Perisic»

Cagliari, le parole di Franco Carboni alla conferenza di presentazione del calciatore. Le sue dichiarazioni

Il nuovo acquisto del Cagliari Franco Carboni, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dall’Inter, si presenta in conferenza stampa. CagliariNews24 vi riporta le sue parole in diretta.

LA STAGIONE – «Ci sarà molta differenza tra i grandi e la Primavera. Voglio provare a vincere ogni partita che gioco».

CHIVU – «Mi ha allenato Chivu, mi ha fatto imparare molto il ruolo perché era terzino e lo ringrazio sempre».

COMPAGNI – «Ho rivisto dopo la semifinale Del Pupo, Luvumbo, sarà molto bello»

LIVERANI – «Ieri ho fatto il primo allenamento con Liverani, ci conosceremo bene con il mister, mi metto degli obiettivi, ogni partita è una cosa diversa».

PERISIC – «A chi mi ispiro? Sono stato molto assieme a Perisic e mi ispiro a lui».

