Il Cagliari starebbe per definire l’arrivo di due esterni: Franco Carboni dall’Inter e Pajac svincolato

Il Cagliari sta per battere un doppio colpo per le corsie laterali. Capozucca sta lavorando per definire in queste ore le due operazioni.

Il primo è Franco Carboni dall’Inter, classe 2003 e fresco vincitore dello Scudetto Primavera, mentre il secondo è lo svincolato Pajac. Lo riporta Alfredo Pedullà.