Cagliari, Carboni: «Vittoria contro la Roma? Ci siamo guardati in faccia»

Andrea Carboni, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

«Ci siamo guardati in faccia, era il momento di dare una svolta alla nostra stagione per tirarci fuori dalla fossa dove ci eravamo messi da soli. Il mister ci ha fatto capire che bisognava cambiare qualcosa per risalire la china. È presto, c’è tanto da fare, ci sono partite da giocare alla morte una dopo l’altra. Ci siamo, non abbiamo mai mollato nemmeno nei momenti più tosti, ora continuiamo senza fermarci».