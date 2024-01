Carlo Catte, amministratore delegato del Cagliari, ha parlato all’Unione Sarda della stagione della squadra rossoblù

SERIE A – «È stata una prima parte difficile, come tutti abbiamo detto sin dal primo giorno. L’auspicio era di avere qualche punto in più, in diverse circostanze non è arrivato per dettagli. Dovremo limarli per costruire la salvezza».

MERCATO INVERNALE – «È normale che in questo periodo ci si aspetti qualche innesto ma, al di là dei limiti oggettivi già citati parlando di indice di liquidità, siamo consapevoli di avere un gruppo di ottimi professionisti guidato da mister e staff eccezionali. I tifosi abbiano questa consapevolezza, continuando a “soffiarci dietro”. Solo così il Cagliari resterà in Serie A».

