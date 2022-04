Cagliari, per la salvezza Mazzarri spera di riavere anche Ceppitelli e Nandez

Nella corsa alla salvezza il Cagliari e Mazzarri contano di recuperare Ceppitelli e Nandez: ecco quando potrebbero tornare in campo

Il Cagliari da domani andrà in ritiro per preparare la sfida con la Juventus e Mazzarri nelle prossime settimane conta di recuperare anche qualche lungo degente per la lotta alla salvezza.

I due nomi sulla lista del tecnico sono Ceppitelli e Nandez, entrambi alle prese con fastidi muscolari. Entrambi sono sulla via del recupero e potrebbero tornare presto in campo. L’uruguaiano potrebbe essere convocato contro il Sassuolo e poi scendere in campo col Genoa, mentre per il difensore si spera di averlo già per il 16 aprile con i neroverdi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.