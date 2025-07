Cagliari, cessione possibile? Una società americana sta valutando l’acquisto del club del presidente Giulini! La situazione

Cagliari, cessione vicina? Una società americana sta valutando l’acquisto del club del presidente Giulini! La situazione

Il futuro del Cagliari Calcio potrebbe presto cambiare direzione. La EKN Development Group, società americana attiva nel settore immobiliare, ha manifestato formalmente il proprio interesse per l’acquisizione del club rossoblù. Fondata da Ebbie Khan Nakhjavani, imprenditore nel campo dell’ospitalità e degli sviluppi a uso misto, la compagnia ha sede in California e dispone di uffici anche a Bergamo.

Offerta ufficiale al presidente Giulini

L’offerta è stata inoltrata al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, attraverso una “manifestazione di interesse non vincolante”, con la notizia resa pubblica anche all’agenzia ANSA. L’interesse del gruppo statunitense non si limita alla squadra di calcio, ma si estende a una visione a lungo termine che include lo sviluppo infrastrutturale dell’area intorno allo stadio.

Un villaggio sportivo multifunzionale

Secondo quanto dichiarato da EKN, la proposta prevede l’acquisizione del club e dei diritti per la costruzione di un nuovo impianto sportivo, accompagnato da una serie di servizi integrati. L’obiettivo è realizzare un “villaggio sportivo completo” con strutture dedicate all’intrattenimento, al fitness e all’accoglienza turistica. Una trasformazione urbanistica che ambisce a rendere lo stadio un polo di attrazione multifunzionale per l’intera città di Cagliari.

Richiesta di documentazione e prossimi passi

Nella lettera inviata al club, la EKN Development Group ha richiesto informazioni dettagliate per valutare in modo approfondito l’opportunità di investimento. Si tratta di una mossa strategica che potrebbe aprire le porte a una nuova era per il Cagliari Calcio, con ricadute positive anche sul progetto, da anni in attesa, del nuovo stadio.

Nuove prospettive per il club

La proposta americana arriva in un momento chiave per la squadra. Il progetto EKN, se accettato, potrebbe non solo rivoluzionare la struttura sportiva del Cagliari, ma rafforzarne il posizionamento anche sotto il profilo economico e urbanistico. Fonte: CagliariPad