Cagliari, Cigarini ha convinto tutti. Ma i tempi per il rinnovo sono stretti

Il Cagliari sta trattando il rinnovo del contratto con Luca Cigarini: il centrocampista rossoblù potrebbe restare

Luca Cigarini potrebbe restare a Cagliari per almeno un altro anno. L’entourage del centrocampista sta trattando con il club rossoblù per prolungare il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno prossimo.

Fondamentale il consenso di Walter Zenga, che in pochi giorni di allenamento è rimasto sorpreso dalle qualità tecniche di Cigarini, nonostante l’ex Atalanta e Sampdoria abbia ormai 34 anni.