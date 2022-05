Cagliari Capozucca, Giulini gli rinnova la fiducia: in panchina potrebbe restare Agostini

A prescindere dalla permanenza o meno in Serie A il Cagliari avrà una certezza: il ds Stefano Capozucca

A prescindere dalla categoria si iniziano già a fare i primi ragionamenti in casa Cagliari. Arrivano conferme per quanto riguarda diesse e allenatore per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giulini avrebbe dato la sua conferma sia a Capozucca e sia a Agostini per rilanciare le sorti dei sardi.