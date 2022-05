Cagliari, Giulini smentisce la cessione della squadra

Arrivano le smentite sulla cessione del Cagliari: la squadra non è in vendita e Giulini rimarrà presidente, sia che si giochi in Serie A o B

Il Cagliari attende l’ultima giornata di questo campionato di Serie A. La sfida decisiva sarà non solo contro il Venezia. La Salernitana, in contemporanea, non dovrà vincere contro l’Udinese. La squadra di Alessandro Agostini è obbligata, in ogni caso, a cercare i tre punti in terra lagunare.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, intanto, arrivano le smentite anche sulle voci di una possibile cessione del club da parte di Tommaso Giulini. Le smentite arrivano dopo i rumors di sondaggi da parte di più gruppi americani delle scorse settimane.