Cagliari, Cragno: «Meret ha qualità. Nazionale? Voglio l’Europeo»

Il portiere del Cagliari Cragno ha parlato in vista della sfida contro il Napoli. E sulla nazionale: «Voglio l’Europeo»

Alessio Cragno ha parlato a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli: «Sono uno di quelli che è qui da maggior tempo, nello spogliatoio, mi piacere ridere e scherzare. Meret? Siamo stati insieme in Under 21 e in uno stage con Ventura. Ha grande qualità, lo dimostra in ogni partita».

«Il mio è obiettivo è quello di finire la stagione nel migliore dei modi e far parte di quel gruppo che andrà a giocarsi l’Europeo», ha concluso il portiere del Cagliari ai microfoni di Sky Sport.