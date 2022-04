Cagliari, Deiola è sempre più fondamentale. E la salvezza è ancora fattibile

Cagliari-Sassuolo, tutti pazzi per Deiola: il gol del centrocampista sardo risveglia le speranze salvezza dei rossoblù. E lui è sempre più fondamentale

Il Corriere dello Sport si sofferma oggi sulla prestazione di Alessandro Deiola nel lunch match di ieri con il Sassuolo. Il gol del centrocampista sardo ha finalmente risvegliato le speranze salvezza del Cagliari il cui cammino, dopo le cinque sconfitte consecutive, era diventato irto di ostacoli.

Rete numero quattro in campionato per Deiola che, come scrive il quotidiano, può essere definito senza paure l’uomo della provvidenza rossoblù: il numero 14 non solo ha sbloccato la partita di ieri ma si era reso determinante anche in altre due occasioni, con Sampdoria e Torino.

Non solo corsa e tempismo ma anche e soprattutto il senso di appartenenza a quella maglia rossoblù, fattore fondamentali per conquistare la salvezza.