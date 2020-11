Cagliari, Di Francesco: «Nazionali? Rispetto, ma tre gare consecutive…»

Eusebio Di Francesco deve fare i conti con le assenze di Godin e Nandez. Ecco le parole del tecnico del Cagliari sulle Nazionali

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara tra Juventus e Cagliari. Le sue parole.

«La Nazionale è importantissima, bisogna avere rispetto perché ho partecipato agli impegni da calciatore. Io non condivido le tre partite consecutive. Al di là di chi li sostituirà, affronteremo la partita nel modo giusto. Sarà una partita non facile contro una squadra forte, che ha un grande valore tecnico e può permettersi di sostituire nel migliore dei modi tutti i giocatori assenti. Nonostante ha avuto qualche difficoltà in campionato, la Juventus ha fatto bene in coppa e ha dei giocatori forti».

