Cagliari, dubbio Pereiro: ingaggio troppo pesante per la Serie B

Il Cagliari deve decidere cosa fare con Gaston Pereiro: il suo ingaggio pesa troppo sulle casse di un club che disputa la Serie B

Per affrontare il campionato di Serie B ci vuole determinazione ma sopratutto costanza, quest’ultima caratteristica sembra non essere particolarmente affine alla personalità di Gaston Pereiro. Il gol contro il Como ha resuscitato qualche speranza di permanenza, anche se i dubbi sono tanti.

Il suo ingaggio – scrive questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport – è troppo alto sia per il campionato cadetto, sia per le pretendenti che scappano davanti una cifra così onerosa (1.8 milioni). Per il Cagliari, si legge, rischia di essere un lusso mantenere il centrocampista. La questione resta aperta e si attendono sviluppi a breve.