Cagliari, ecco Asamoah: giocatore atteso in Sardegna in serata

È fatta per l’arrivo di Kwadwo Asamoah al Cagliari: giocatore atteso in serata in Sardegna. Le ultime

Altro rinforzo per Di Francesco. Kwadwo Asamoah è pronto a sbarcare in Sardegna e firmare un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Il ghanese è in partenza da Milano in queste ore e sbarcherà a Elmas già questa sera.

Dopo il tampone e le visite di rito, nella giornata di domani dovrebbe essere ufficializzato il suo acquisto. I rossoblù potranno dunque contare su un giocatore versatile, affidabile e dal grande curriculum internazionale, il quale potrà tornare molto utile al fine di sovvertire l’attuale situazione in classifica.