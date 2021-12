Cagliari, è iniziata l’epurazione: Godin e Caceres non convocati

Il Cagliari dà inizio all’epurazione annunciata dal diesse Capozucca. I primi a pagare e a non essere convocati sono Godin e Caceres

Dopo la sfida contro l’Udinese il Ds Capozucca aveva annunciato un’epurazione da parte di quei giocatori che non stavano rendendo al meglio delle loro possibilità. Detto fatto e fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro la Juventus non compaiono Godin e Caceres. Sono solo i primi due della lista che potrebbe comprendere anche altri calciatori. Sotto la lente anche Keita e Dalbert apparsi sottotono nelle ultime sfide.

Chi invece resterà al centro del progetto è Kevin Strootman. Mazzarri lo aspetta e spera di recuperarlo in vista del finale di stagione. Importante avere una pedina d’esperienza come lui per la corsa alla salvezza.