Cagliari Agostini, spunta il retroscena sulla scelta del nuovo allenatore

Il retroscena dietro la scelta del nuovo allenatore del Cagliari, subentrato a Walter Mazzarri, Alessandro Agostini

Sono ore calde in casa Cagliari, visto che la società ha deciso di esonerare Mazzarri dopo la sconfitta contro il Verona. Una decisione presa per dare una svolta in queste ultime tre giornate.

Spunta un retroscena sulla scelta di Agostini, promosso dalla Primavera. Proprio il direttore tecnico, Andrea Cossu, avrebbe spinto per optare sulla soluzione interna per mettere una storica bandiera del club sulla panchina dei sardi.