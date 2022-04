Cagliari Mazzarri, si va avanti: escluso il ritorno di Semplici

Il Cagliari come società riflette sul suo presente: la squadra non si rialza, Mazzarri è sul pezzo ma non porta nuovi risultati, i nomi di altri tecnici non convincono

Le cinque sconfitte consecutive fanno tremare il Cagliari e la panchina di Mazzarri. La società sta valutando il futuro del tecnico, che al momento non sembra rischiare l’esonero.

Serve una svolta per i rossoblù e questa potrebbe arrivare con un nuovo ritiro in vista della partita contro il Sassuolo. Per la questione allenatore non convince il ritorno di Semplici e nemmeno le alternative studiate dalla dirigenza. Avanti con Mazzarri a vista fino a Sassuolo. Lo scrive Tuttosport.