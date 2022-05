Cagliari, esonero Mazzarri: tutto tace, restano in piedi tre soluzioni

In casa Cagliari si riflette sul possibile esonero di Mazzarri. Al momento tutto tace, ma ci sarebbero tre soluzioni all’orizzonte

Clima teso e di riflessione in casa Cagliari. La nuova sconfitta, stavolta con il Verona, ha riacceso il malcontento e l’insoddisfazione nel quartier generale rossoblù tant’è che da quanto vi abbiamo riferito in questi giorni, il club sardo potrebbe optare per una soluzione estrema: il cambio di allenatore a tre giornate dalla fine del campionato.

Sono tre i nomi più vociferati, tre le vie verso le quali il Cagliari potrebbe virare: una soluzione interna, con la promozione della bandiera Alessandro Agostini da tecnico della Primavera a tecnico della prima squadra; due soluzioni che invece implicano dei ritorni: quello dell’altro simbolo rossoblù Diego Lopez e quello dell’uomo salvezza della scorsa stagione Leonardo Semplici.

