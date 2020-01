Cagliari, Faragò: «Contro l’Inter non commetteremo gli stessi errori»

Cagliari, le parole di Faragò in merito al prossimo imepgno della squadra di Maran che affronterà l’Inter

Una settimana dopo stessa sfida. Il Cagliari ha incontrato l’Inter in Coppa Italia dove ha incassato una netta sconfitta. Ora di nuovo i neroazzurri saranno i prossimi avversari della squadra di Maran. Ecco le parole di Faragò ai microfoni di Sky Sport.

«Crisi? In queste ultime giornate abbiamo affrontato squadre forti come Juventus, Milan e Lazio. E’ vero che comunque abbiamo offerto un po’ meno di quello che ci aspettavamo, adesso c’è l’Inter che è un’altra squadra fortissima ma cercheremo di dare il massimo. Abbiamo sfidato l’Inter neanche una settimana fa. Sappiamo di doverla affrontare in modo diverso, conosciamo i nostri errori e sono certo che non li commetteremo ancora. Ora stiamo facendo un campionato al di sopra delle aspettative, in estate sono arrivati grandi giocatori dal punto di vista tecnico e del carisma. C’era da aspettarsi una crescita, siamo sesti e ci siamo guadagnati questa posizione. Ora è tornato Alessio (Cragno, ndr), presto anche Pavoletti. Dobbiamo difendere il sesto posto e continuare a fare quello che abbiamo fatto finora».